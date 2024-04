Verstappen bereikt zeldzame mijlpaal in Suzuka

Max Verstappen is oppermachtig aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlander won drie van de eerste vier races en hij gaat met een flinke voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend in Japan bereikte Verstappen ook weer een grote mijlpaal.

Verstappen reed vrijwel de gehele Japanse Grand Prix aan kop en dat levert hem een nieuwe mijlpaal op. Hij verbrak in Japan namelijk de magische grens van 3000 rondjes aan de leiding in de Formule 1. Verstappen is de vierde coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die deze mijlpaal bereikt. Alleen Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel gingen hem hierin voor.

Verstappen heeft nu in totaal 3009 rondjes aan de leiding gereden in de koningsklasse van de autosport. Aangezien er nog twintig races op de kalender staan, kan hij deze prestatie nog gaan aanscherpen. Vettel staat nu voor hem in dit klassement met 3501 rondjes aan de leiding, dus in theorie kan Verstappen hem nog gaan passeren in het restant van het huidige seizoen. Het record van de meeste rondjes aan de leiding in de Formule 1 staat nu nog op naam van Lewis Hamilton, de Britse Mercedes-coureur staat op 5455 rondjes aan kop. Aangezien hij nog actief is in de Formule 1, kan hij dit nog gaan aanscherpen.