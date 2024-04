Verstappen rekent zich niet rijk in China: "Dat wordt een uitdaging"

Max Verstappen kan aankomend weekend zijn vierde Grand Prix van het jaar gaan winnen. In China wil Verstappen weer gaan vlammen, maar hij weet dat dit niet makkelijk zal gaan worden. Verstappen verwacht dat het een grote uitdaging zal gaan worden.

Verstappen won twee weken geleden de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef eerder al de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië op zijn naam. Aankomend weekend wordt de Chinese Grand Prix verreden in Shanghai, en er zal ook direct een sprintrace worden verreden. De Formule 1 reed in 2019 voor het laatst in China, dus het wordt een zeer tricky weekend.

Uitdaging

Max Verstappen heeft heel erg veel zin in het Chinese raceweekend. De Nederlander is enthousiast en in zijn vooruitblik deelt hij zijn verwachtingen: "Het was geweldig om in Suzuka te winnen en het was goed om wat meer tijd door te brengen in Japan met vrienden en familie. We kijken uit naar China, want dat wordt een uitdaging voor ons, vooral omdat het een sprintweekend is. Aangezien we sinds 2019 niet meer op dit circuit hebben gereden en er maar één vrije training is, het gaat erom dat we de auto zo goed mogelijk afstellen en dat we onze banden managen."

Spanning

Verstappen gaf in Japan al aan dat hij het geen goed idee vindt om een sprintrace af te werken in China. Dat neemt echter niet weg dat hij zin heeft in het weekend: "Dit extra element zorgt voor meer spanning voor de fans, en dat is goed. Het team heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het is een geweldig circuit in China en het heeft een unieke lay-out, met lastige bochten en de lange rechte stukken die veel inhaalmogelijkheden bieden. Ik heb altijd graag op dit circuit gereden, dus we kijken ernaar uit om te zien wat dit weekend brengt."