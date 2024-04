Hill denkt dat Verstappens Red Bull beheersen

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een zitje voor 2025. De Spanjaard wordt nu in verband gebracht met een transfer naar Mercedes, maar er is nog niets zeker. Damon Hill denkt dat Sainz niet bij Red Bull past, omdat de familie Verstappen daar veel macht heeft.

Carlos Sainz krijgt geen contractverlenging bij het team van Ferrari. De Spanjaard is op zoek naar een nieuwe werkgever, omdat hij volgend jaar wordt vervangen door Lewis Hamilton. Sainz verkeert in een goede vorm en hij komt dan ook in aanmerking voor een zitje bij een topteam. Momenteel zijn die zitjes alleen beschikbaar bij Red Bull Racing en Mercedes en ook Audi zou graag een topcoureur willen hebben.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill hoopt dat Sainz een topzitje gaat vinden. De Brit denkt alleen dat dit niet mogelijk is bij Red Bull. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports spreekt Hill zich uit: "Ik denk dat het een absolute tegenvaller zou zijn als Carlos Sainz volgend jaar niet voor een topteam zou rijden. Hij verdient het echt om in een topteam te zitten. Wat is er beschikbaar? Mercedes is de voor de hand liggende optie. Ik zie niet hoe dat bij Red Bull zou werken met Max daar. Het team wordt gerund door de Verstappen-familie, dat is eigenlijk hun team. Ik zie niet in dat ze iemand gaan toelaten, tenzij hij bereid is om tweede coureur te zijn. Checo doet dat echter al heel goed."