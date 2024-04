’Gaat Verstappen alle records verbreken?’

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn op een oppermachtige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Verstappen won drie van de eerste vier races en hij verkeert in topvorm. Christian Danner denkt zelfs dat Verstappen in de komende jaren alle records gaat verbreken.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft in ieder geval al een goede start achter de rug met zeges in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan. Op het circuit van Suzuka was zijn voorsprong afgelopen weekend weer heel groot, Mercedes-teambaas Toto Wolff feliciteerde hem al met de wereldtitel.

Scherp blijven

De woorden van Wolff vielen dan weer niet zo goed bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijkse adviseur stelt dat het seizoen nog heel lang duurt. Oud-coureur Christian Danner sluit zich in het Servus TV-programma 'Sport und Talk aus dem Hangar 7' aan bij Marko: "Zo comfortabel wegrijden vanaf het begin kan zelfs Red Bull niet. Ze moeten scherp blijven, de twee coureurs. Verstappen kan zich daarbij wel wat meer veroorloven, maar Sergio Perez moet tot het uiterste gaan, want je boekt deze resultaten niet zomaar, zelfs niet als de auto heel goed is."

Records

Danner verwacht in ieder geval veel van Verstappen. De oud-coureur verwacht dat Verstappen alle records in de Formule 1 zal gaan verbreken: "Het enige wat Verstappen ervan kan weerhouden om de records van Schumacher en Hamilton te breken, is de kans dat hij er op een gegeven moment zelf geen zin meer in heeft. Misschien dat de stress en het hoge aantal raceweekenden hem te veel zal worden. Maar zoals de dingen nu gaan hoeven we ons geen zorgen te maken. Max zal voorlopig echt niet met pensioen gaan."