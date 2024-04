Verstappen en Red Bull sluiten verbeterde deal met EA Sports

Max Verstappen is als regerend wereldkampioen commercieel gezien zeer aantrekkelijk. Meerdere bedrijven willen een samenwerking aangaan met Verstappen en zijn team Red Bull Racing. EA Sports heeft de samenwerking met Verstappen en Red Bull nu in ieder geval uitgebreid.

Verstappen rijdt al geruime tijd met het logo van gameontwikkelaar EA Sports op zijn helm. Red Bull heeft nu bekend gemaakt dat ze een nieuwe deal hebben gesloten met EA Sports. Dit zal betekenen dat beide partijen meer met elkaar gaan samenwerken, en dat Verstappen het boegbeeld zal worden van de nieuwe F1-game die wordt ontwikkeld door EA Sports. Het logo van EA Sports blijft staan op zijn helm en hij zal dit jaar met een aantal speciale EA-helmen gaan rijden. Daarnaast staat Verstappen ook op de cover van de Champions editie van de nieuwe F1-game.

It's IN THE GAME! 馃幃



Firing up the next level of #F1 gaming, together with @Max33Verstappen and our new partners, @EASports! 馃幃馃憞