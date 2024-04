"Verstappen wil Alonso niet achterna gaan"

Vorige week maakte Fernando Alonso bekend dat hij een nieuw contract heeft getekend bij het team van Aston Martin. Hij staat nu tot en met 2026 onder contract bij de Britse renstal. Max Verstappen vindt het een mooie stap, maar hij verwacht niet dat hij zelf tot zijn 45ste zal blijven rijden in de Formule 1.

Alonso is momenteel de oudste coureur in het Formule 1-veld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is de veertig allang gepasseerd en bij het ingaan van zijn laatste contractjaar zal hij één van de oudste coureurs uit de moderne geschiedenis van de sport zijn. Alonso wordt geroemd om zijn werklust en zijn passie voor de sport, maar niet elke coureur zit erop te wachten om eenzelfde carrièrepad te kiezen.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kan het goed vinden met Alonso. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reageert in gesprek met de internationale media op de contractverlenging van Alonso: "Fernando nam een tijdje vrijaf en daarna vond hij waarschijnlijk zijn liefde voor de sport weer terug om competitief te zijn in de Formule 1. Voor mij is het moeilijk om op zulke dingen te reageren. Ik denk in elk geval niet dat ik hier nog rijd op mijn 45e, maar je weet het natuurlijk nooit!"