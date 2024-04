Villeneuve ziet wat Verstappen een betere coureur maakt

Max Verstappen maakt ook dit seizoen weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft nog geen fout gemaakt, en hij is veel sneller dan zijn concurrenten. Jacques Villeneuve denkt dat Verstappens simrace-avonturen kunnen helpen bij zijn huidige vorm.

Verstappen heeft dit seizoen drie van de eerste vier races op zijn naam geschreven. De Nederlander maakte veel indruk en hij is vooralsnog een stapje sneller dan zijn concurrenten. Verstappen maakt tevens veel meters in zijn vrije tijd, want hij neemt met enige regelmaat deel aan simraces. Het lijkt er soms op dat Verstappen een voordeel haalt uit zijn vele meters op de virtuele circuits.

Ook Jacques Villeneuve ziet dat Verstappen veel tijd doorbrengt in de simulator. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen wordt door Sports Illustrated gevraagd of dit Verstappen helpt om een betere coureur te helpen. Villeneuve is daar duidelijk over: "Het helpt zeker voor de focus. Als je in een echte auto zit, dan is het zeer makkelijk om gefocust te blijven. Dat gebeurt fysiek al, want je hebt dan geen keuze. Maar als je achter de computer zit, dan is het makkelijk om je ergens anders op te focussen. Wat dat aspect helpt het wel, maar puur qua rijden niet. Er is een klein verschil en je moet die twee echt scheiden. Het is niet zo dat als je goed bent op de sim, dat je dan goed kan rijden in de Formule 1."