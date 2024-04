Honda gaat Verstappen missen: "Trots op deze samenwerking"

Max Verstappen heeft al zijn successen geboekt met een Honda-krachtbron in zijn auto. De Nederlander is blij met de samenwerking, maar hij weet dat er in 2026 een einde aan gaat komen. Honda-kopstuk Koji Watanabe geeft aan dat men bij het Japanse merk Verstappen gaat missen.

Red Bull Racing werkt al flink wat jaren samen met Honda. Tot en met 2021 was Honda de officiële motorleverancier en vandaag de dag worden de krachtbronnen nog wel gemaakt door de Japanners, maar luisteren ze naar een andere naam. Honda is ook nog aan Red Bull verbonden als sponsor, en de banden zijn nauw. Toch zullen de verhoudingen in de komende jaren gaan veranderen. Red Bull gaat voor 2026 een motor ontwikkelen met Ford en Honda wordt vanaf dat jaar de motorpartner van Aston Martin.

Missen

Bij Honda zijn ze heel erg in hun sas met de samenwerking met Verstappen en Red Bull. Honda Racing Corporation-topman Koji Watanabe stelt dat hij Verstappen gaat missen. Het HRC-kopstuk spreekt zich uit een interview met Motorsport.com: "We hebben een erg goede relatie met Max. De Honda-werknemers houden van Max. We zijn trots dat we met Max samenwerken en we zullen hem in de toekomst gaan missen. Hij is enorm belangrijk natuurlijk. Hij is momenteel de nummer één coureur in de Formule 1. Natuurlijk is het management en het materiaal ook belangrijk, maar het gaat om de combinatie. De combinatie is cruciaal en Max is daar een belangrijk onderdeel van."

Toekomst

De samenwerking tussen Honda en Red Bull en Verstappen komt eind 2025 dus definitief ten einde. Watanabe hoopt echter dat Honda in de toekomst nog een keer kan gaan samenwerken met Verstappen: "Ja, al denk ik niet dat die dag op een hele korte termijn zal komen. Maar als we allebei met onze activiteiten in de Formule 1 doorgaan, dan hoop ik dat we op een dag weer kunnen gaan samenwerken."