Hoe Brembo's remschijven Red Bull overtuigde

Max Verstappen kreeg voor 2024 een nieuw remsysteem van Brembo in zijn Red Bull geschroefd. Het Oostenrijkse team switchte niet zomaar naar de nieuwe remschijven van de Italiaanse firma dat in 1961 is opgericht. Volgens de marketingstrateeg van de 'remspecialist' overtuigde Brembo Red Bull bij het gebruiken van het product voorafgaand aan het seizoen.

"Onze koolstof heeft voordelen ten opzichte van die van andere leveranciers, omdat deze consistenter is", begon Andrea Algeri tegenover Formula Uno. "Het heeft een zeer lage slijtage per kilometer en de teams waarderen deze eigenschap enorm omdat ze hem dan langer kunnen gebruiken." De marketeer vervolgt: "Degenen die het gebruiken, vertellen ons vaak dat het pedaal veel minder uitrekt dan materiaal van andere leveranciers en dat het de mogelijkheid geeft om gelijk goed te gebruiken te zijn als de remmen koud zijn."

In Australië viel Max Verstappen uit door een probleem rondom de remmen. Dat lag volgens Verstappen aan het wel of niet goed vastdraaien van de remmen. Zijn hoofdengineer zei later na het uitstapje van de wereldkampioen in VT1 extra lang gesleuteld werd aan de Red Bull, waardoor er misschien iets was misgegaan. Het team onderzocht de casus en kwam achter het probleem en heeft procedures aangepast om montagefouten te voorkomen.

In 2023 leverde Brembo al de remklauwen aan Red Bull. De remschijven werden toen aangeleverd door Carbon Industries.