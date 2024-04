Verstappen kraakt Pirelli: "Dat krijg je zonder concurrentie"

Bandenleverancier Pirelli is hard bezig met het ontwikkelen van de banden voor 2026. Het lijkt er sterk op dat ze vasthouden van wielen van 18 inch. Daar is niet iedereen fan van. Max Verstappen is kritisch en hij stelt dat dit soort dingen gebeuren als er geen concurrentie is.

In 2026 worden de reglementen in de Formule 1 helemaal overhoop gegooid. De nieuwe technische en motorische reglementen moeten voor meer spektakel gaan zorgen. Veel coureurs hebben aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat de auto's lichter worden. Om het gewicht omlaag te brengen, werd er gedacht aan het introduceren van 16 inch banden. Pirelli wil echter vasthouden aan 18 inch wielen.

Oververhitting

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is geen fan van de 18 inch wielen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is uiterst kritisch in gesprek met Motorsport.com: "Ik ben er geen fan van, maar ik denk dat de meeste rijders dat ook niet zijn. Je ziet gewoon een stuk minder met die 18 inch wielen. Ik denk dat Pirelli zelf niet naar 16 inch wil, omdat je dan meer oververhitting van de banden kunt krijgen. Misschien moeten ze er meer tijd aan besteden om ervoor te zorgen dat die 16 inch wielen niet oververhit raken."

Concurrentie

Verstappen ziet dus liever verandering, terwijl Pirelli daar niet aan wil meewerken. De Nederlander stelt dat het ontbreken van een tweede bandenleverancier bijdraagt aan dit probleem: "Dit is altijd het probleem als je geen concurrentie hebt en je de enige bandenleverancier bent. Dan vraag je jezelf af waarom je al dat geld moet investeren om een volledig nieuwe band te ontwikkelen. Dus ja, dat snap ik natuurlijk ook wel."