Verstappen maakt indruk op Honda: "Hele mooie herinnering"

Max Verstappen boekte zijn grootste successen met een Honda-krachtbron in zijn auto's. De Nederlandse wereldkampioen heeft een goede band met Honda en daar zijn de Japanners trots op. Ze hebben dan ook veel mooie herinneringen aan de samenwerking met Verstappen.

Honda was tot en met 2021 de motorleverancier van het team van Red Bull Racing. Daarna stopten ze hiermee, maar ze bleven wel de krachtbronnen maken voor de Oostenrijkse renstal, dit gebeurt wel onder een andere naam. Honda is daarnaast ook nog aan Red Bull verbonden als sponsor, dus de banden zijn nog zeer nauw. Eind 2025 komt daar een einde aan, omdat Honda vanaf 2026 motoren gaat leveren aan Aston Martin.

Bij Honda zijn ze heel erg trots op de successen die ze nu behalen met Red Bull en Max Verstappen. De Nederlander maakt veel indruk op de Japanners en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe stipt in gesprek met Motorsport.com een hoogtepunt aan: "Tijdens de Honda Thanks Day aan het einde van 2022 heeft Honda hem een NSX cadeau gedaan. Ik had de eer om dat cadeau te mogen presenteren. Ik kwam aanrijden, stopte voor Max en ik deed hem die auto cadeau. Hij weet dat nog wel en voor mij is het een hele mooie herinnering."