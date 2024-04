Verstappen rekent zich nog niet rijk: "Betreden het onbekende"

Max Verstappen geldt dit weekend weer als de favoriet voor de zege in China. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist drie van de eerste vier races te winnen, maar nu is hij niet zeker van zijn zaak. Verstappen stelt namelijk dat iedereen een beetje in het onbekende stapt.

Dit weekend komt de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer in actie op het circuit van Shanghai. Het coronavirus zorgde ervoor dat de vorige edities niet door konden gaan, maar nu is alles weer terug bij het oude. Verstappen en co krijgen het direct zwaar, want er wordt een sprintweekend afgewerkt. Dat betekent dus dat ze slechts één training de tijd hebben om genoeg data te verzamelen.

Onbekende

Max Verstappen is dan ook nog niet helemaal zeker van zijn zaak. De Nederlandse Red Bull-coureur is daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media in China: "Met de nieuwe auto's betreden we een beetje het onbekende. Het lijkt erop dat ze het circuit geverfd hebben en dat er geen nieuw asfalt ligt. Ik weet niet wat dat met de grip gaat doen, dus daar moeten we bovenop zitten. Het is hetzelfde voor iedereen. Hopelijk werken we een goede training af en hoeven we niet veel te finetunen. Dat zou al heel erg helpen."

Australië

Voorafgaand het weekend werden er al vergelijkingen gemaakt met de Australische Grand Prix, waar Red Bull het eerder dit jaar moeilijk had. Verstappen wil nog niet zover gaan: "In Australië waren de vrijdag en de zaterdagochtend niet ideaal. Daarna hebben we de auto aangepast en dat voelde ook beter aan. Helaas kon ik dat niet laten zien. Ik denk ook dat we in Australië meer snelle bochten hadden en hier zijn er meer langzame bochten. Het is anders, denk ik. We moeten het afwachten."