Verstappen hekelt actieve aerodynamica-plannen

In 2026 gaan er nieuwe technische en motorische reglementen gelden in de Formule 1. Er wordt nog had gewerkt aan de technische regels en er wordt serieus gekeken naar actieve aerodynamica. Max Verstappen vindt dit allesbehalve een goed plan.

In 2026 gaat er veel veranderen in de Formule 1. De krachtbronnen gaan compleet op de schop en ook de regels omtrent de aerodynamica zullen er anders uit gaan zien. Er wordt actief geëxperimenteerd met actieve aerodynamica waarbij de achtervleugel beweegt. De eerste resultaten waren echter alarmerend, want de balans zou ernstig verstoord raken en dat zorgde tijdens de simulaties voor de nodige vraagtekens.

Max Verstappen gaf al in een vroeg stadium aan dat dit helemaal geen goed plan is. De Nederlandse wereldkampioen laat aan Motorsport.com weer eens weten hoe hij hierover denkt: "Ik denk niet dat we de kant van actieve aerodynamica op moeten gaan. Op dit moment lijkt het er wel op dat het gaat gebeuren. Hopelijk kunnen we nog wat dingen optimaliseren. Ik vind het in ieder geval belangrijker dat we het gewicht van de auto's aanpakken. Laten we dat verbeteren in plaats van allerlei tools en trucjes gebruiken die inhalen mogelijk moeten maken. Er moet toch een andere manier zijn om het goed voor elkaar te krijgen."