Verstappen kan sprintsuprematie voortzetten in China

Aankomend weekend wordt in China de eerste sprintrace van het seizoen verreden. Er wordt weer met een nieuw sprintformat gewerkt, maar de grote favoriet voor de sprintzege is wel duidelijk. Max Verstappen kan zijn indrukwekkende aantal sprintzeges namelijk verder gaan uitbreiden.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. Het format is een aantal keren aangepast en het aantal sprintraces is flink uitgebreid, maar de sprintraces zelf zijn hetzelfde gebleven. Voor Max Verstappen maakt dat niet zoveel uit, want wie naar de cijfers kijkt ziet dat Verstappen oppermachtig is op dit gebied. Slechts vier andere coureurs hebben ooit een zege geboekt in een sprintrace.

Verstappen heeft in totaal 7 sprintraces gewonnen, Valtteri Bottas is de enige andere coureur die meer dan eens een sprintrace heeft gewonnen. In de afgelopen jaren gingen er ook sprintzeges naar George Russell, Sergio Perez en Oscar Piastri. Dit drietal kwam echter niet verder dan één sprintzege. Voor Verstappen wordt het de kans om zijn suprematie in de sprints uit te breiden. Hij heeft tot nu toe 58,33 procent van alle sprintraces gewonnen. Hij kan dit aantal snel gaan uitbreiden, want naast China wordt er dit jaar ook gesprint in Miami, Oostenrijk, Austin, Brazilië en in Qatar.