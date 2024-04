Uitslag VT1 China: Stroll verrast met snelste tijd, Verstappen slechts derde

Voor het eerst sinds 2019 heeft de Formule 1 weer gereden op het Shanghai International Circuit. In de eerste, en enige, vrije training werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Lance Stroll. De tweede tijd werd een prooi voor Oscar Piastri , terwijl de top drie compleet werd gemaakt door Max Verstappen.

Bij de start van de sessie was het direct druk op de baan. Dit was niet vreemd, aangezien dit de enige mogelijkheid is om data te verzamelen. Vrijwel iedereen kwam dus naar buiten, en dat leverde thuisrijder Guanyu Zhou direct een applaus op toen hij het veelbesproken asfalt betrad.

Brand

Ook Max Verstappen kwam al vroeg naar buiten. De Nederlander noteerde direct de snelste tijd, maar zijn concurrenten gingen direct op jacht naar die tijd. De Ferrari's wachtten iets langer voordat ze naar buiten gingen, maar Carlos Sainz en Charles Leclerc gingen op zoek naar meters.

Na een kwartiertje werd er met de rode vlag gezwaaid. Er stond geen auto naast de baan en er zat ook geen putdeksel los, het ging om een nieuw bizar moment. Er was namelijk een stuk gras naast de baan in de brand gevlogen. De marshalls moesten de brandblussers erbij pakken om ervoor te zorgen dat niet alles afbrandde.

Tripjes

Na de korte onderbreking werd de sessie weer hervat. De Ferrari's noteerden direct paarse sectortijden en ze waren nipt sneller dan de Red Bulls. Lewis Hamilton kon niet in de buurt komen van die tijden, maar hij raakte wel bijna de McLaren van Oscar Piastri. De Britse zevenvoudig wereldkampioen haalde eerst Nico Hülkenberg in, en hij wilde hetzelfde doen bij Piastri. De Australiër zag Hamilton echter niet aankomen, waardoor laatstgenoemde moest uitwijken en de pitlane in moest rijden.

Hamilton was zeker niet de enige die een onvoorzien tripje moest maken. Fernando Alonso ging wijd bij het ingaan van de pits, Lando Norris wist de grindbak te voorkomen met een powerslide en Carlos Sainz knalde over de kerbs.

Verrassing

De ingang van de pitlane maakte in de slotfase van de vrije training nog een slachtoffer. Ook Oscar Piastri schoot rechtdoor, maar in tegenstelling tot Alonso hoefde hij geen uitstapje buiten het circuit te maken. Pas laat in de training kozen veel coureurs voor een run op de zachte banden. Ook de Red Bulls gingen snel op de banden met de rode wang. Maar opvallend genoeg stonden de Red Bulls aan het einde van de sessie niet bovenaan de tijdenlijst. Lance Stroll ging verrast snel, en ook de McLarens maakte indruk. Oscar Piastri noteerde de tweede tijd, terwijl Lando Norris zijn snelle ronde afbrak.