Formule E-uitspraken Verstappen vallen goed bij Vergne

Jean-Eric Vergne is blij met de positieve uitspraken van drievoudig F1-kampioen Max over de Formule E. De elektrische klasse wordt niet altijd op waarde geschat volgens Vergne, maar de Fransman is verheugd dat Verstappen daar anders over denkt. De Red Bull-coureur vindt onder andere dat daar veel talent rond rijdt en dat de serie een hoog niveau aantikt.

Vergne zei tegenover Automoto.it het volgende als reactie op de uitlatingen van Verstappen. "Het grotendeel van de andere coureurs heeft geen idee waar ze het over hebben, en zij zetten de Formule E alleen maar voor gek. Max volgt alle races als hij daar tijd voor heeft en hij heeft voldoende vrienden die in de Formule E rondrijden, dus hij kijkt niet op ons neer."

"Die uitspraken van hem doen ons goed, vooral omdat hij zoveel autosport volgt. Ik weet dat hij vrijwel alles nauwlettend volgt en aangezien hij zelf zoveel met racen bezig is, zelfs in de simulator, begrijpt hij echt wel wat wij als Formule E-coureurs moeten doorstaan. Ik weet niet of wij de meest technische klasse zijn, maar ik weet wel zeker dat we meer te doen hebben dan coureurs in het WEC of de Formule 1."

Vergne stelt dat het racen in de Formule E niet zo makkelijk is als het lijkt. "Er zijn in ons geval veel meer zaken achter het stuur waar de coureurs rekening mee moeten houden. Het gaat niet eens alleen om het managen van de banden of het zo snel mogelijk ronden rijden, want we moeten hier veel meer zaken onder de knie krijgen als we een race willen winnen. Als je als nieuwe coureur in de Formule E begint, voelt het net alsof je weer zit in de schoolbanken. Dus Verstappen heeft het wel bij het rechte eind", sloot Vergne stellig af.