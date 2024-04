Verstappen eerlijk: "Zal altijd een Honda-fan zijn"

Het is geen geheim dat de band tussen Max Verstappen en Honda heel erg goed is. De Nederlander boekte al zijn successen met een Honda-krachtbron in zijn bolide. Honda vertrekt na 2025 definitief bij Red Bull, maar Verstappen geeft aan dat hij voor altijd een Honda-fan zal blijven.

Honda was tot en met 2021 de officiële motorleverancier van Red Bull Racing. Daarna stopten de Japanners als motorleveranciers, maar ze bleven wel de krachtbronnen bouwen voor de Red Bull-teams. Deze samenwerking komt eind 2025 ten einde, want Red Bull gaat vanaf 2026 rijden met motoren die samen met Ford gaan bouwen en Honda gaat vanaf dat jaar samenwerken met Aston Martin.

Relatie

Bij Honda gaan ze Verstappen dan wel missen. De Nederlandse wereldkampioen geeft zelf ook toe dat hij blij is met Honda en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Onze relatie is altijd heel erg goed geweest met momenten die we nooit zullen vergeten. Het eerste podium met Honda was voor mij bijzonder om mee te maken, om na moeilijke jaren de blijdschap op al die gezichten te zien. Dat was heel erg bijzonder. Daarna kwam natuurlijk de eerste overwinning met Honda en de eerste wereldtitel. Dat zijn allemaal momenten die we samen hebben meegemaakt en die we altijd zullen blijven onthouden."

Respect

Verstappen heeft dan ook heel erg veel respect voor de mensen van Honda en hun manier van werken. De Red Bull-coureur looft de cultuur: "Ze benaderen dingen met heel erg veel respect en het is gewoon heel erg fijn om met hen samen te werken. Op een bepaald moment zal de relatie wat betreft de samenwerking met ons team natuurlijk eindigen, maar dat betekent niet dat het allemaal vergeten is. Ik zal altijd een Honda-fan blijven. We hebben samen veel mooie herinneringen."