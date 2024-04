Marko sluit vertrek van Verstappen uit

In de afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. In de afgelopen dagen kwamen er veel minder geruchten naar buiten en Helmut Marko ziet dan ook geen reden voor Verstappen om te vertrekken.

Na de onrust binnen het team van Red Bull werd er volop gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. De machtsstrijd binnen Red Bull zou hem naar de uitgang duwen, maar zelf gaf hij aan dat hij de intentie heeft om zijn contract uit te dienen. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde van de situatie te profiteren door te stellen dat hij openstaat voor de komst van Verstappen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat er echter vanuit dat Verstappen de Oostenrijkse renstal trouw blijft. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 legt Marko het uit: "Hij wil altijd in de snelste auto zitten en Max in een Red Bull, dat is echt een onverslaanbare combinatie. Als je Max in een Ferrari zou zetten, dan zou het een ander verhaal zijn. De 20 seconden die hij voor ligt op Checo komen overeen met zijn superioriteit." Een vertrek sluit Marko dan ook uit: "Max rijdt waar hij de beste auto heeft en dat heeft hij bij Red Bull. Er ligt niets anders in het verschiet."