Prost steunt Verstappen: "Zonde dat mensen naar de auto wijzen"

Max Verstappen is ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar voor de vierde keer wereldkampioen worden. Racelegende Alain Prost vindt het zonde dat sommige mensen dat de successen van Verstappen worden veroorzaakt door een goede auto.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij won dit seizoen al drie van de eerste vier races en hij scoorde alleen in Australië geen WK-punten vanwege remproblemen. Verder lijkt Verstappen verder te gaan op dezelfde weg als vorig jaar, hij maakt geen fouten en hij vernedert zijn rivalen. Wat ook meehelpt, is het feit dat zijn Red Bull-bolide goed voor de dag komt, maar toch wijzen kenners vooral naar Verstappens pure talent.

Senna

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost kijkt met veel interesse naar Verstappen. Prost vocht in zijn jaren iconische duels uit met Ayrton Senna en in een interview met Sports Illustrated vergelijkt hij de beide periodes: "De rivaliteit met Ayrton kwam ook voort uit het feit dat we twee jaar lang elkaars teamgenoten waren, daarna werd het wat minder. Tegenwoordig zijn de teams anders opgezet. Teams hebben een duidelijke eerste en tweede coureur, vooral met Max bij Red Bull. Het is dus lastig om het te vergelijken, maar als je twee of drie teams hebt die voor de titel strijden, dan wordt de waarde van de titel wel groter. Maar Max is echter een van de beste coureurs van nu, misschien wel de beste, dat moet je accepteren."

Zonde

Prost is lovend over de prestaties van Verstappen. De Fransman vindt het dan ook jammer dat Verstappen niet genoeg lof ontvangt: "Als je ziet dat mensen zeggen dat hij wint vanwege de auto, is dat niet goed voor hem, want hij maakt echt deel uit van het succes, dus het is ook zonde." Prost vergelijkt de situatie met zijn periode: "Ayrton werd op een gegeven moment de eerste coureur, en daarna had je dat met Schumacher en Hamilton, en nu met Max. Dat is niet altijd de keuze van de coureur, maar zo werkt het tegenwoordig. Als Ferrari kan aansluiten, en misschien Mercedes later ook, dan kan het een mooi gevecht worden."