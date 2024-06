Wolff haalt zijn gelijk: "Zeggen al een tijdje dat we de juiste kant opgaan"

Het team van Mercedes kende een rampzalige start van het seizoen, maar in de Canadese kwalificatie sloegen ze toe. George Russell reed een geweldige ronde, en dat leverde hem de pole position op. Mercedes-teambaas Toto Wolff was uitermate tevreden met het resultaat.

Niemand had verwacht dat na McLaren en Ferrari, ook het team van Mercedes het gat zou dichten met Red Bull Racing. Toch gebeurde dat in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. George Russell en Lewis Hamilton zagen er al heel snel uit in de derde vrije training, en dat bleek geen incident te zijn. Russell vloog, noteerde dezelfde tijd als Max Verstappen, maar greep toch de pole position.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was in de zevende hemel met het resultaat van Russell. De Oostenrijker kon wel een opsteker gebruiken, en hij reageerde bij Sky Sports: "Ten eerste, we kunnen het nog niet over morgen hebben. We staan op pole en dat is geweldig. Zijn rondje was ook geweldig. We zeggen al een tijdje dat we de juiste kant op gaan met de ontwikkelingen. We hebben in de afgelopen races veel nieuwe onderdelen geïntroduceerd, sommige daarvan vallen meer op dan anderen. Maar we hebben zeker een auto met een betere performance!"