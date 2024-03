Alonso naar stewards in verband met crash Russell

Het incident in de slotfase tussen George Russell en Fernando Alonso krijgt mogelijk een staartje. Russell crashte zeer hard nadat hij joeg op Alonso, maar het was niet helemaal duidelijk wat er gebeurde. De stewards hebben beide coureurs in ieder geval gevraagd om langs te komen.

Russell crashte zeer hard in de laatste ronde nadat hij al eventjes joeg op Alonso. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar de stewards onderzoeken nu een moment dat rond het tijdstip van de crash plaatsvond. Ze laten niet weten wat er precies aan de hand is, maar beide coureurs mogen zich melden. Alonso mag als eerste langskomen en hij moet mogelijk vrezen voor een straf.