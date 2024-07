Russell weet het zeker: "Mercedes is Ferrari voorbij"

Het team van Mercedes krijgt langzamerhand weer kleur op de wangen. De Duitse renstal heeft in de afgelopen maanden een aantal grote stappen gezet. George Russell stelt in Hongarije dan ook dat Mercedes nu sterker is dan Ferrari.

Russell kende een teleurstellend weekend in Hongarije, maar hij zag wel hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton op het podium eindigde. Na Hamiltons zege in het Verenigd Koninkrijk en Russells eigen zege in Oostenrijk, is dit resultaat weer een opsteker voor Mercedes. Ze begonnen moeizaam aan het seizoen, maar ze liggen nu niet ver meer achter op de topteams van McLaren en Red Bull Racing.

Na afloop van de Hongaarse Grand Prix durft Russell zelfs te stellen dat zijn team momenteel beter presteert dan Ferrari. In gesprek met Motorsport.com is hij daar duidelijk over: "We zijn zonder twijfel Ferrari voorbij en ik denk dat we niet ver achter Red Bull zitten. In de laatste vijf races waren we twee keer echt de snelsten en ik de andere drie races waren we het tweede of derde team."