Russell vindt niet dat Red Bull het moeilijk heeft

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastige fase van het seizoen. De Oostenrijkse renstal is niet meer zo oppermachtig als eerst, maar ze profiteren nog wel van de kracht van Max Verstappen. George Russell is dan ook van mening dat Red Bull het niet zo moeilijk heeft.

Red Bull begon nog op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. De Oostenrijkse renstal was veel sneller dan de concurrentie, maar al snel kwam daar verandering in. In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat Red Bull de voorsprong kwijt was. De concurrentie wist het gat dicht te rijden, en ook in de afgelopen paar races moest Max Verstappen vechten voor zijn zeges.

Bij het team van Mercedes zijn ze ook dichterbij gekomen, en daarvan hopen ze te profiteren in de sprintrace. George Russell is duidelijk tegenover de internationale media: "We zijn blij dat we weer in het gevecht zitten. Ik denk dat Red Bull en McLaren nog net iets voor ons staan, maar dat kan snel veranderen. Dat zagen we in Montreal, waar we misschien wel het sterkste team waren." Russell is niet van mening dat Red Bull in de problemen zit: "Ze hebben zeven van de eerste tien races gewonnen, het lijkt er dan niet op dat ze het moeilijk hebben."