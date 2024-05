Russell had het zwaar: "Ik leek wel een gorilla!"

George Russell kende geen vlekkeloze vrijdag in de straten van Monaco. De Mercedes-bolide werkte beter dan verwacht, maar Russell kampte wel met de nodige vibratieproblemen. Volgens de Brit moest hij het stuur vasthouden alsof hij een soort gorilla was.

Het team van Mercedes is op een enorm tegenvallende wijze aan het huidige seizoen begonnen. In Monaco zag het er echter best goed uit in de eerste twee vrije trainingen. George Russell sloot de eerste vrije training af op de derde plaats, terwijl hij in de middagsessie slechts de tiende tijd reed. In de tweede vrije training kampte Russell dan ook met de nodige problemen, zijn auto trilde zo erg, dat hij zijn stuurtje amper kon vasthouden.

Gorilla

Russell was dan ook niet helemaal tevreden met de vrijdag in Monaco. De Britse coureur was hier heel erg eerlijk over, en na afloop sprak hij zich uit bij Motorsport.com. Hij wees naar de vibratieproblemen: "Zo gauw ik de rem aanraakte, begon de gehele auto te trillen. Ik had echt geen idee wat er aan de hand was. Ik deed mijn best en ik hield het stuur zo stevig vast als ik kon. Ik leek wel een gorilla! Ik deed mijn uiterste best terwijl dat hele ding maar bleef trillen!"

Vertrouwen

Door deze problemen kon Russell niet goed in zijn ritme komen in de trainingen. De Britse coureur had hierdoor dus ook problemen met zijn vertrouwen: "Dat heb je nodig om hier de bochten aan te kunnen vallen. Dat missen we nu wel. We besloten dat het voor ons het beste zou zijn om daar eerder mee te stoppen, om te kunnen analyseren wat er precies aan de hand is. We weten hoe snel alles kan veranderen, maar dit was zonder twijfel wel een van onze beste vrijdagen."