Russell enorm trots: "Auto voelde goed aan"

Het leek er sterk op dat Oscar Piastri de top drie compleet zou maken in de Oostenrijkse kwalificatie. De Australiër overschreed echter de track limits, en daardoor viel hij terug. George Russell kreeg de derde tijd in zijn schoot, en daar was hij ook heel erg blij mee.

Russell reed een foutloze kwalificatie, maar hij moest wel toegeven dat hij de top twee niet bij kon houden. Lando Norris was te snel, en Max Verstappen was helemaal een klasse apart. Russell reed een aantal goede rondjes, en hij was weer veel sneller dan zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Na afloop was er voor Russell dan ook geen reden om teleurgesteld te zijn met zijn resultaat.

Hij meldde zich als laatste in het parc fermé, en na de high fives met Verstappen en Norris, meldde hij zich bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "De auto voelt goed op dit moment. Het team heeft hard gewerkt aan de updates en ik heb het gevoel dat we echt kunnen vechten, vooral met Ferrari. We liggen nog steeds een beetje achter op McLaren, en Max en Red Bull waren echt vliegensvlug vandaag, maar het gaat zeker de goede kant op. We hebben na de sprintrace een paar dingen aangepast, dus ik ben blij aangezien we een paar dingen meer hebben aangepast met het oog op de race."