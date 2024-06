Russell zag topweekend niet aankomen: "Had ik niet geloofd!"

George Russell was afgelopen weekend de grote verrassing. De Mercedes oogde snel en Russell pakte de pole position en een podiumplaats. Zijn resultaat kwam een beetje uit de lucht vallen, en Russell geeft zelf ook eerlijk toe dat hij zo'n positief weekend niet zag aankomen.

Het team van Mercedes heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal worstelde met hun auto, en ze konden de concurrentie niet bijhouden. Terwijl Red Bull Racing, Ferrari en McLaren om de zeges vochten, reed Mercedes daarachter rond in niemandsland. In Canada liet Russell echter zien dat er wel zeker pace in de Mercedes zit, en hij sloot het weekend af met een derde plaats.

Voor Russell was het allemaal ook één grote verrassing. De Brit zag het echt niet aankomen, zo stelt hij in gesprek met de internationale media: "Er waren wel een hoop positieve punten. Als je ons voorafgaand dit weekend had verteld dat we de pole en de derde plek zouden pakken, dan had ik je niet geloofd! Maar zoals Max ook al zei, het was gewoon een heel lastige race voor iedereen. Als je een millimeter te wijd gaat, dan lig je er meteen af en dat is heel riskant. Voor mij was het verder een race waarin ik te veel fouten maakte op ontzettend cruciale momenten en dat kostte ons uiteindelijk de mogelijkheid om te vechten met Max en Lando."