Russell: ''McLaren en Verstappen hebben een voorsprong''

Met een tweede overwinning op zak keek George Russell reikhalzend uit naar zijn thuisrace op Silverstone. De eerste meters op het roemruchte circuit voelde goed aan voor de Brit, maar tijdens de tweede vrije training was de tweevoudig Grand Prix-winnaar zoekende naar tempo. ''Dat was een iets uitdagender uur en we moeten uitzoeken waarom dat zo was'', analyseerde Russell na afloop.



De omstandigheden waren ook niet ideaal. Het weer was onstuimig. ''Veel wind en ik denk niet dat we de banden in het juiste raamwerk kregen, dus dat zou een deel ervan kunnen verklaren.De condities zullen waarschijnlijk in de loop van het weekend veranderen, waarbij ook meer regen mogelijk is, dus we zullen ons moeten aanpassen.''



Dat het met bakken uit de hemel kan komen, is geen ongewoon verschijnsel in Groot Brittannië. En in VT2 was het dus al raak. Russell toonde compassie en waardering voor alle toeschouwers die naar het circuit zijn gekomen in dit slechte weer. ''Ik hoop dat de fans vanmiddag niet te nat zijn geworden; zoals altijd was het fantastisch om hun steun op de tribunes te zien.''



Vooruitkijkend denkt dat Russell niet direct Red Bull en McLaren kan aanvallen, maar ver weg is het Duitse team niet meer. ''Na sessie van vrijdag zou ik zeggen dat het competitieve beeld vergelijkbaar is met dat van de afgelopen paar races. McLaren en Max (Verstappen) hebben een voorsprong en het is close tussen ons en Ferrari. We zullen hard werken om te proberen een stap voorwaarts te zetten en te zien waar dat ons zaterdag brengt'', sloot Russell af.