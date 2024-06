Russell deinst niet terug voor Verstappen

Het team van Mercedes is momenteel hard op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. Meerdere namen passeerden de revue, en zelfs Max Verstappen wordt gezien als een optie. George Russell staat daar wel voor open, want hij heeft zich al bewezen tegenover Hamilton.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Lewis Hamilton per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Dat betekent dat er een zitje vrijkomt bij Mercedes. Veel coureurs werden in verband gebracht met het zitje. De namen van Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli vielen, en teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met Max Verstappen. De regerend wereldkampioen leek daar niet open voor te staan, maar er kan veel gebeuren.

Terugdeinzen

George Russell volgt de zaak op de voet. Het maakt hem niet uit wie volgend jaar zijn teamgenoot wordt. Hij zou Verstappen ook aankunnen, zo stelt hij in gesprek met de Daily Mail: "Ik zou er niet voor terugdeinzen om naast Max te gaan zitten. Ik zou er ook niet voor terugdeinzen als hij bij ons komt rijden. Ik had de grootste uitdaging om bij Mercedes te komen en tegen de grootste coureur aller tijden te rijden. Zeker statistisch gezien, in de kwalificaties en in de races. Ik heb tegen hem gepresenteerd, en dat is alles wat ik kan doen."

2026

Russell denkt dat Verstappen zou maar eens een bijzondere keuze kan gaan maken. De Britse coureur wijst naar 2026 en de nieuwe regels voor dat jaar: "Max kan een jaar vrij nemen voor 2026 en hij kan gaan kijken wat het beste team is. Het zou me niets verbazen als hij dat zou gaan doen. Vergeet niet dat 2026 echt een soort loterij is. Je weet dus echt niet wat er dan kan gaan gebeuren in de Formule 1."