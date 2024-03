Mercedes begrijpt uitblijven rode vlag na Russell-crash

Het team van Mercedes kende een rampzalig raceweekend in Australië. Beide coureurs vielen uit en de crash van George Russell zorgde eventjes voor paniek. Russell smeekte om een rode vlag, maar die kwam er niet. James Allison begrijpt nu waarom de wedstrijdleiding dat niet deed.

Russell was in de slotfase van de race aan het vechten met Fernando Alonso. De Spanjaard remde vroeger dan Russell had verwacht en daardoor schoot hij de grindbak in. Russell belandde in het midden van de baan en over de boordradio liet hij weten dat er met de rode vlag moest worden gezwaaid. De wedstrijdleiding koos echter voor een Virtual Safety Car, de race was ook al bijna voorbij.

Bij het team van Mercedes begrijpt men nu wel waarom er niet met de rode vlag werd gezwaaid. Technisch directeur James Allison legt dit gevoel uit in de debrief op YouTube: "Hij bevond zich in een enorm kwetsbare positie en dat kon je ook horen aan zijn stem. Wat hij niet kon weten is hoe snel de wedstrijdleiding reageerde. De gele vlaggen werden snel gezwaaid en ze kozen snel voor de Virtual Safety Car. Ik denk dat het gehele marshall-systeem goed heeft gereageerd om ervoor te zorgen dat hij goed werd beschermd. Hij kon dat alleen niet weten. Hij wist alleen dat hij zich op een kwetsbare plek bevond en dat wilde hij laten weten."