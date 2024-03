Alonso zwaar bestraft na Russell-crash

Fernando Alonso is zwaar bestraft na zijn incident met George Russell. De Brit crashte nadat hij Alonso ineens snelheid zag minderen. De stewards zijn van mening dat dit gevaarlijk rijgedrag was en ze hebben Alonso een drive through penalty gegeven. Omdat de race al voorbij is, wordt deze straf omgezet in een tijdstraf van twintig seconden.

Russell en Alonso mochten hun verhaal doen bij de stewards. Russell herhaalde daar dat Alonso ineens eerder remde waardoor hij werd verrast en de grindbak in schoot. Uit de data blijkt dat Alonso honderd meter eerder van zijn gas ging dan hij eerder had gedaan. Hij remde ook op een ander punt. Uit het document van de stewards blijkt dat Alonso toegaf dat hij eerder wilde remmen, maar dat het misging waardoor hij een paar extra stappen moest nemen.

De stewards concluderen dat het gevaarlijk rijgedrag was, maar dat ze niet kunnen aantonen dat Alonso dit met opzet deed om Russell af te remmen. Volgens hen heeft Alonso het recht om de bocht anders te benaderen, maar is hij niet verantwoordelijk voor de vieze lucht die hierbij ontstaat. De stewards vonden het zeer gevaarlijk en gaven hem de straf en drie strafpunten op zijn superlicentie. Hij valt hierdoor terug in de uitslag.