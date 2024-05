Russell begrijpt niets van beweringen Hamilton

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellende periode in zijn loopbaan. Zijn resultaten vallen tegen, en hij is overduidelijk aan het worstelen met zijn Mercedes-bolide. In Monaco wees hij naar de nieuwe onderdelen waarmee George Russell reed. Russell laat nu zijn licht schijnen op de situatie.

Russell reed in Monaco met een nieuwe voorvleugel van Mercedes. Hamilton had nog niet de beschikking over deze nieuwe vleugel, en hij leek flink te balen. Hij stelde dat hij hierdoor automatisch twee tienden achter lag op Russell in de kwalificatie, en dat hij niet meer verwacht vaak voor zijn teamgenoot te eindigen in de kwalificatie. Hamilton leek hiermee te suggereren dat Russell een voorkeursbehandeling krijgt, wat niet vreemd zou zijn aangezien de zevenvoudig wereldkampioen volgend jaar voor Ferrari rijdt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkende eerder al dat er sprake was van een voorkeursbehandeling. Volgens George Russell liggen de zaakjes allemaal iets anders. Hij sprak zich uit bij Channel 4: "Er was dit weekend maar één nieuwe voorvleugel, en op dinsdag besloten we dat we een muntje zouden opgooien om te zien we hem zou krijgen. Lewis zei dat hij de vleugel had uitgetest op de sim, en dat ik hem mocht gebruiken. Dit is immers niet helemaal zonder risico. Als we schade zouden rijden in de kwalificatie, zouden we vanuit de pitlane moeten starten. Ik wilde het risico nemen en ik dacht dat het een verlaat verjaardagscadeautje van hem was."