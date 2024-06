Russell zwaar teleurgesteld: "Gemiste kans"

George Russell maakte vandaag een goede kans op de zege in Montreal. In de wisselende omstandigheden leek hij zijn hoofd koel te houden, maar uiteindelijk kwam hij als derde over de streep. Na afloop was Russell heel erg teleurgesteld, het voelde voor hem als een gemiste kans.

Russell reed een goede race. Bij de start behield hij de leiding en reed hij zelfs een beetje weg bij Max Verstappen. Uiteindelijk verloor hij de koppositie en kwamen Max Verstappen en Lando Norris erlangs. Russell bleef echter aanwezig in het gevecht, en bij de laatste Safety Car-periode koos hij voor een pitstop. Hij joeg op de McLarens, clashte met Oscar Piastri en kwam uiteindelijk als derde over de streep.

Russell oogde na afloop enorm teleurgesteld. De Brit had gehoopt op de zege, maar dat zat er simpelweg niet in. De Mercedes-man stelt dat hij de race had kunnen winnen. Bij interviewer van dienst Martin Brundle sprak hij zich uit: "Dit voelt als een gemiste kans. We waren heel erg snel op de inters aan het begin, en toen kwam Lando me voorbij. Toen gingen we terug naar de slicks. Ik maakte een paar fouten, pushte naar de limiet en daarvoor betaalde ik de prijs. Maar goed, het is wel mijn eerste podium van het jaar. We hadden echt een snelle auto dit weekend en het was leuk om voor de zege te vechten. Hier draait de Formule 1 om."