Alonso is zich van geen kwaad bewust na Russell-crash

Fernando Alonso vocht in de slotfase van de Australische Grand Prix een stevig duel uit met George Russell. De Britse Mercedes-coureur crashte hard nadat Alonso plotseling remde. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen was zich na afloop van geen kwaad bewust, hij was wel blij dat Russell in orde is.

Russell en Alonso streden in de slotfase om de zesde plaats. Rondenlang reden de twee achter elkaar aan, maar Russell leek er maar niet langs te kunnen komen. Volgens de Brit remde Alonso ineens snel af waardoor hij geen kant meer op kon en hij vol de grindbak in schoot. Het was een zeer harde crash en Russell kwam op zijn zij tot stilstand in het midden van de baan. Beide coureurs moesten zich daarna bij de stewards melden.

Alonso was zich na afloop van de Australische Grand Prix van geen kwaad bewust. De Spaanse Aston Martin-coureur zag de zaak iets anders en dat legde hij uit aan Sky Sports: "Ik focuste mij op de situatie voor mij en niet op wat er achter mij aan de hand was. Ik had problemen met de batterij in de laatste vijftien rondjes. Ik had het zeker lastig, maar ik kan mij gewoon niet focussen op de auto achter mij. Gelukkig is hij in orde. Ik zag zijn auto en ik maakte mij veel zorgen."