Mercedes komt met flinke updates na twee overwinningen op rij

Mercedes zal proberen voort te bouwen op hun vooruitgang in de afgelopen races door in de volgende twee races flinke updates mee te brengen op de W15. Lewis Hamilton en George Russell hebben de afgelopen twee races elk een overwinning behaald. Het tweetal wist afgelopen weekend ook de eerste startrij te bezetten tijdens de thuisrace in Silverstone.

Mercedes heeft het moeilijk gehad sinds de huidige technische reglementen in 2022 werden ingevoerd. Teambaas Toto Wolff zei dat hun vooruitgang begon toen ze eindelijk begonnen te begrijpen waarom hun auto zich zo gedroeg. De Oostenrijker: "Plotseling werd alles wat niet klopte, logisch. Er was een moment waarop, onder leiding van James Allison, technisch directeur, plotseling de gegevens logisch werden, en de kloof naar de anderen helder werd."

"De manier waarop we de auto’s in balans brengen en hoe we de ontwikkelingen brengen, dat was het belangrijkste. Het was niet dat we een 'wondervoorvleugel' hebben, het is meer de balans die we bereiken.”

Nieuwe updates

Nadat ze met hun auto een productieve ontwikkelingsrichting hebben gevonden, zal Mercedes tijdens de komende race verdere updates aanbrengen om er nog meer uit te halen.

"We zoeken naar prestaties, we plaatsen nieuwe updates op de auto en dat vertaalt zich in snellere rondetijden. Dat was de afgelopen twee jaar niet het geval."

“Er komt nog meer op het gebied van prestaties. We brengen updates voor Hongarije en België. Maar aan de andere kant moeten we ons niet laten meeslepen. We behaalden vorige week een overwinning en profiteerden van de verwarring tussen Max Verstappen en Lando Norris, maar we hadden echt wel snelheid, dat kon je zien. George reed voorop en vrijwel onder alle omstandigheden waren we erbij."

Wolff gaf toe dat Mercedes ondanks hun overwinning in Oostenrijk niet zo competitief zou zijn als op Silverstone. De Oostenrijker: "Afgelopen weekend waren we niet ver weg. Als je kijkt naar het gat dat ze hadden voordat ze crashten, was dat bijna twee tienden per ronde, iets meer, en dat is het dichtste bij dat we in lange tijd zijn geweest, op een circuit dat ons in het verleden niet goed lag. Dat soort tekenen gaf ons aan dat het veel beter zou worden."

"Eerlijk gezegd hadden we niet gedacht dat het Silverstone zou zijn, omdat er nauwelijks iets nieuws is dat we op de auto hebben gezet. We hadden meer Boedapest en Spa verwacht."