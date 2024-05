Russell zwaar teleurgesteld: "Moeten eraan werken"

Het team van Mercedes kende een rampzalige sprintkwalificatie in Miami. George Russell en Lewis Hamilton vielen allebei af in het tweede gedeelte van de sprintkwalificatie. George Russell baalde als een stekker van zijn elfde plaats op de baan in Miami Gardens.

Mercedes begon rampzalig aan het huidige seizoen, en ze hoopten goed voor de dag te komen in Miami. In de eerste vrije training zagen ze er redelijk uit, maar in de sprintkwalificatie ging het weer helemaal mis. Russell was de snelste Mercedes-coureur, maar met de elfde tijd is hij natuurlijk niet tevreden. De Brit weet dat er nog een heleboel kan gebeuren, maar dat betekent niet dat hij tevreden is.

Na afloop van zijn veel te korte sprintkwalificatie zocht Russell naar woorden. Hij verwacht dat Mercedes het beter gaat doen in de sprintrace en de echte kwalificatie, maar hij laat aan Sky Sports weten dat hij wel teleurgesteld is: "In de training voelde de zachte band goed aan op onze auto, de pace was goed. Op de mediums konden we de sweet spot niet vinden. We vonden onszelf terug aan de verkeerde kant van de medaille. Het was krap, dus we hadden niet zo dicht bij de cut-off moeten zitten. We moeten vannacht eraan gaan werken en verbeteringen doorvoeren voor de kwalificatie."