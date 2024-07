Russell had het lastig: "Zes zware rondjes"

George Russell schreef afgelopen weekend de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam. Het was een enorme verrassing, en Russell profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Russell haalde opgelucht adem, want hij had het enorm zwaar tijdens de race.

Russell reed lange tijd rond op de derde plaats in Oostenrijk. De Britse Mercedes-coureur had een grote achterstand op Verstappen en Norris, maar hij zat wel op de beste positie om te reageren. Toen Verstappen en Norris tegen elkaar aanreden, kon Russell ze voorbij steken. Oscar Piastri jaagde op de Brit, en alles kon nog gebeuren. Russell kon niet naar de finish cruisen, hij moest echt werken voor zijn geld.

Russell werd tijdens de slotfase aangespoord door zijn team. Aan de pitmuur hadden ze er veel vertrouwen in, maar Russell wat minder. Na afloop liet hij in de persconferentie voor de top drie weten wat er gebeurde: "Om eerlijk te zijn, ik probeerde me te focussen op het rijden. Mijn engineer zei drie rondjes voor het incident dat ze hard aan het vechten waren, en dat wij konden winnen. Ik zei dat ze me moesten laten, omdat ik die derde plek wilde veiligstellen. Ik wist dat Oscar snel was. Toen ik de leiding in handen kreeg, wist ik dat het zes zware rondjes zouden worden. Mijn banden waren lastig. De VSC hielp aangezien mijn banden te heet werden. Daardoor kon ik ze afkoelen."