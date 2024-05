Horner begreep niets van vreemde Mercedes-tactiek

Het team van Mercedes kende een redelijke Grand Prix van Monaco. George Russell werd vijfde en Lewis Hamilton werd zevende. Russell reed een opvallende race, en dat had gevolgen voor Max Verstappen. Red Bull-teambaas Christian Horner snapt helemaal niets van de tactiek van Mercedes.

Russell startte de race op de vijfde plaats, en hij kwam ook op deze positie ver de streep. Tijdens de rode vlag wisselde Russell van banden, waardoor hij geen pitstop hoefde te maken. De Brit deed rustig aan in de openingsfase van de race, waardoor hij veel tijd verloor. In de slotfase kwam Max Verstappen dichter bij, en toen trapte Russell vol het gas in. Het was enigszins opvallend, aangezien hij de hele race nogal langzaam reed.

Red Bull-teambaas Christian Horner begreep helemaal niets van deze opvallende tactiek van Mercedes. De Brit vond het maar een vreemde actie, en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik begreep de race van Mercedes niet echt. Het was een enorm conservatieve Grand Prix van George, want om zoveel tijd op te geven en dan aan het eind van de race zo snel te gaan, dat sloeg eigenlijk nergens op. Maar ik denk niet dat het iets veranderd zou hebben. Ze gingen niemand inhalen, ze probeerden gewoon de vijfde plaats te verdedigen."