Dag 2 in Australië: Het Mercedes Mysterie

Vandaag werd in Australië de kwalificatie verreden. De pole position werd een prooi voor Max Verstappen, al moest hij daarvoor wel flink vechten met de Ferrari's. Bij Mercedes wilden ze ook meevechten, maar hun kwalificatie draaide uit op een enorme teleurstelling. Mercedes blijft een soort mysterie.

Na twee tegenvallende seizoenen wilde Mercedes het dit jaar helemaal anders gaan doen. Ze gooiden het concept helemaal om en ze hadden veel zelfvertrouwen. 2024 moest het jaar van de sportieve revanche worden. Al in de wintermaanden kregen ze te maken met de eerste grote tegenslag toen Lewis Hamilton bekendmaakte dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Hamilton is het boegbeeld van Mercedes en eigenlijk kan niemand zich het team zonder de Brit voorstellen.

Toch begonnen ze vol goede moed aan het seizoen, want Hamilton wilde nog één jaar gaan vlammen in dienst van Mercedes. Het heilige vuur zou weer branden als in zijn beste jaren, maar na drie raceweekenden kan men wel zeggen dat het gaat om een klein kaarsje. Hamiltons resultaten vallen enorm tegen en Mercedes kan niet in de buurt komen van de topteams van Red Bull en Ferrari. Sterker nog, klantenteams McLaren en Aston Martin zijn regelmatig sneller.

Witte vlag

Vandaag bereikte het seizoen al vroeg een dieptepunt voor Hamilton. Na een derde vrije training waarin hij slechts 0,092 seconden moest toegeven op de snelste tijd, viel hij volledig door de mand in de kwalificatie. Hij worstelde met zijn wagen en hij kon zijn teamgenoot George Russell amper bijhouden. Hamilton kwam niet verder dan de elfde tijd en er waren vijf (!) coureurs met een Mercedes-krachtbron sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen.

Na afloop kwamen er geen ambitieuze teksten uit de mond van Hamilton. Het leek wel alsof hij de witte vlag er al bij had gepakt. Hamilton lijkt er niet meer in te geloven, en zijn resultaten in de eerste races vielen ook nog eens tegen. Een zevende en een negende plaats leverden hem in totaal acht WK-punten op, zijn teamgenoot Russell staat al op achttien punten. Het wordt een enorme opgave om nog te kunnen vechten met Red Bull.

Illusie

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een herhaling van de titelstrijd uit 2021 al uit zijn hoofd gezet. Na afloop van de Australische kwalificatie stelde hij dat het een illusie is om te vechten met Red Bull. De Oostenrijker is wel van mening dat de huidige Mercedes-bolide echt wel wat kan. Hij legt alleen uit dat het window heel smal is, maar dat hoort eigenlijk geen excuus te zijn. Mercedes is een topteam dat in de afgelopen jaren meer dan terecht werd geloofd voor hun buitenaards prestaties. Maar nu veranderen ze langzamerhand van de Zilverpijlen naar een stelletje grijze muizen.