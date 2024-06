Russell verwacht snel Red Bull in Barcelona

Het team van Mercedes vond anderhalve week geleden in Canada de aansluiting bij Red Bull Racing. George Russell probeerde de strijd aan te gaan met Max Verstappen, maar dat lukte niet helemaal. Hij verwacht een sterk Red Bull in Spanje, maar hij sluit niet uit dat Mercedes daar ook goed voor de dag gaat komen.

Mercedes begon op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen. Ze konden geen aansluiting vinden bij de overige topteams, maar ze hielden vertrouwen in hun eigen ontwikkelingsproces. In Canada leken alle puzzelstukjes op hun plaats te vallen, en kwam Russell goed voor de dag. Max Verstappen won, maar Red Bull heeft het nog steeds lastig. Aankomend weekend gaat het seizoen verder in Barcelona, maar de andere teams willen niet te vroeg juichen.

Russell weigert dan ook te vroeg te juichen. De Britse Mercedes-coureur blijft realistisch als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar Red Bull: "Het is geen geheim dat ze het in de afgelopen drie races het wat lastiger hadden, maar toch wonnen ze er daar twee van. Ik verwacht dat ze op de traditionelere circuits in Europa weer een stapje gaan zetten. Wij moeten afwachten hoe hun pace gaat zijn." Russell is in ieder geval blij met zijn eigen pace: "De cijfers uit de fabriek lieten zien dat we met deze updates flink wat performance hebben gevonden. Barcelona zal voor ons allemaal interessant zijn, maar ik geloof dat we mee kunnen doen."