Russell denkt aan agressievere regels om Red Bull af te remmen

Het team van Red Bull Racing is ook dit jaar dominant in de Formule 1. Max Verstappen wist al vier races te winnen, en hij gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. George Russell baalt van zijn achterstand op Red Bull, en hij vraagt zich af of de regels niets iets agressiever moeten worden.

Red Bull heerst al een aantal jaren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de nieuwe regels van 2022 het beste begrepen, en ze zijn oppermachtig. Red Bull moet wel werken met de gevolgen van het succes. Net als alle andere teams hebben ze te maken met de budgetcap, en als kampioen mogen ze ook met de minste tijd in de windtunnel werken. Dit lijkt echter geen invloed op ze te hebben.

Mercedes-coureur George Russell baalt hiervan. De Brit vraagt zich af of er niet iets moet worden aangepast. In gesprek met de internationale media legt hij dit uit: "Ik denk dat de veranderingen die we hebben gezien met de budgetcap en de windtunneltijd het veld dichter bij elkaar gaan brengen, maar moet het niet iets agressiever? Op het moment kan niemand aan Red Bull tippen met deze regels. Maar goed, we moeten ons vooral op onszelf focussen. We moeten er alles aan doen om stappen te zetten, maar we moeten ook realistisch zijn aangezien Red Bull ver voor ligt op de rest, en ze misschien pas in 2026 echt worden uitgedaagd."