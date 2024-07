Russell denkt dat Hamilton onder huidige omstandigheden bij Mercedes was gebleven

Lewis Hamilton zorgde begin dit jaar voor een enorme schok in de Formule 1. Hij maakte bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. George Russell denkt dat Hamilton gewoon bij Mercedes was gebleven als hij wist van de huidige opmars.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes, en het leek een soort droom huwelijk te zijn. Vorig jaar verlengde hij zelfs zijn contract, maar begin dit jaar werd duidelijk dat dit niets hoeft te betekenen. Hij gaat Mercedes alsnog verlaten, en hij stapt over naar concurrent Ferrari.

Hamiltons overstap komt op een moment dat Mercedes weer iets beter voor de dag komt. Zijn huidige teamgenoot George Russell laat aan de Straits Times weten dat hij denkt dat Hamilton met deze informatie niet naar Ferrari was gegaan: "Ik denk niet dat hij zou weggaan als hij wist dat het team zo zou gaan presteren als nu. Echt niet dat hij dan weg zou zijn gegaan bij ons."