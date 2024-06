Russell verwacht grote voorsprong van Verstappen

George Russell start de Oostenrijkse Grand Prix vandaag vanaf de derde plaats. Hij ziet zichzelf echter niet als een kanshebber voor de zege. De Britse Mercedes-coureur wijst naar Max Verstappen en stelt dat de Nederlander zo goed als onverslaanbaar zal zijn.

Russell noteerde eigenlijk de vierde tijd, maar hij had het geluk dat Oscar Piastri zijn tijd verloor voor het overschrijden van de track limits. Max Verstappen was echter veel sneller dan de rest van het veld, en bij Mercedes willen ze zichzelf dan ook niet uitroepen tot mogelijke uitdagers. Ze blijven enorm realistisch en ze willen geen te grote voorspellingen doen voor de race van later vandaag.

Russell denkt dan ook niet dat hij net als in Barcelona buitenom de leiding kan gaan pakken. De Brit wijst naar de concurrentie tijdens de persconferentie voor de top drie na de kwalificatie: "Ik denk dat Lando Norris en Oscar Piastri een beetje sneller zullen zijn dan wij. Max is op dit moment bijna uit het zicht verdwenen. Ik weet niet waar Oscar is geëindigd, maar ik vertrouw erop dat Lewis en ik de Ferrari's kunnen verslaan en hopelijk kunnen we de progressie van Oscar tegenhouden. Op welke plek heeft hij zich gekwalificeerd? Zevende? Het is een lange race, dus alles kan gebeuren."