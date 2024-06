Hill ziet probleem Russell: "Daarna ging alles fout"

George Russell kende in Canada een goed raceweekend. Hij verliet Montreal met een pole position en de derde plaats op zak. Toch was hij niet helemaal tevreden, want zeker niet alles ging goed. Damon Hill is kritisch en hij stelt dat alles bij Mercedes fout is gegaan sinds het moment dat Russell daar rijdt.

Russell rijdt sinds 2022 voor het team van Mercedes. Hij is de teamgenoot van Lewis Hamilton, en hij is de zevenvoudig wereldkampioen regelmatig de baas. In Canada was Russell de snelste Mercedes-coureur, hij kende een zeer solide weekend. Op zaterdag pakte hij de pole position in een spannende kwalificatie, maar in de race maakte hij te veel foutjes waardoor hij derde werd.

Russell werd in de race zelfs door teambaas Toto Wolff geadviseerd om zich te concentreren. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is kritisch in de podcast van Sky Sports F1: "Het is echt heel zwak als je zo door je teambaas gecoacht moet worden over de boordradio. Al helemaal als de boodschap is dat je je meer moet focussen. Dit is dan ook het probleem van George. Hij is bij Mercedes gekomen en daarna is alles eigenlijk alleen maar fout gegaan. Lewis die naar Ferrari vertrekt, een auto die maar niet kan winnen. Hij moet daardoor de ijzers uit het vuur halen en zichzelf als nummer één gaan neerzetten."