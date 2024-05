Wolff ontkent voorkeursbehandeling Russell

Het team van Mercedes beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. De prestaties vallen tegen en Lewis Hamilton gaat eind dit seizoen vertrekken. Hamilton leek te suggereren dat Mercedes de coureurs geen gelijke kansen geeft, maar volgens Toto Wolff klopt daar niets van.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij na dit jaar gaat vertrekken. Vanaf 2025 gaat hij rijden voor het team van Ferrari, maar nu focust hij zich nog volledig op Mercedes. Na zijn tegenvallende kwalificatie in Monaco leek hij te suggereren dat Mercedes de coureurs geen gelijke kansen gaf. George Russell is regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Hamilton, maar het is niet duidelijk of dat met een voorkeursbehandeling te maken heeft.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat dit zeker niet het geval is. De Oostenrijker begrijpt Hamilton, maar hij ontkent dit soort verhalen. Bij Motorsport.com is Wolff duidelijk: "Iedere coureur is volgens mij wel eens sceptisch. Volgens mij hebben we als team zelfs in de meest gespannen situaties tussen de teamgenoten alles in balans gehouden. We zijn altijd eerlijk en transparant geweest. Ik kan me voorstellen dat als je als coureur je best doet en alles tegenzit, je wat dingen gaat afvragen. We zijn als team echter bezig met een missie om voor beide coureurs de best mogelijke auto te bouwen, met de beste strategieën en mogelijkheden."