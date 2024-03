Russell wil Alonso nog nergens van beschuldigen

George Russell leek de eer te gaan redden voor het team van Mercedes. Na de vroege uitvalbeurt van Lewis Hamilton, lag alle druk op de schouders van Russell. In de slotfase crashte hij echter heel hard, wat mogelijk kwam door een actie van Fernando Alonso. Russell wil hem echter niets kwalijk nemen.

Russell joeg geruime tijd op de Aston Martin, maar hij kwam er uiteindelijk dus niet langs. De Brit probeerde Alonso te verschalken in de slotfase, maar dat ging helemaal mis. Hij vloog de grindbak in, knalde vol tegen de bandenstapel en hij stuiterde terug de baan op. De banden zorgden ervoor dat Russell niet over de kop sloeg en hij had het geluk dat er niemand vlak achter hem reed.

Probleem?

Alonso mag zich gaan verantwoorden voor het incident bij de stewards. Ook Russell zal zich daar melden, maar de Brit wil bij Sky Sports niemand de schuld geven: "Mijn visie is dat ik van de baan schoot en dat ligt aan mij. Ik reed een halve seconde achter Fernando en honderd meter voor die bocht kwam extreem snel dicht bij en ik zat recht op zijn versnellingsbak. Ik heb geen idee of hij een probleem had."

Beschuldigen

Volgens Russell is op de data duidelijk te zien dat Alonso ineens eerder remde. Hij wil hem nu nog nergens de schuld van geven: "Ik ga hem nog niet van iets beschuldigen. Ik reed veel rondjes vlak achter hem. Ik reed een halve seconde achter hem in dat rondje. Hij reed toen ineens heel langzaam en daarna trapte hij het gaspedaal weer in. Ik verwachtte dat niet en ik werd volledig verrast. Dat ligt aan mij. Het is interessant dat hij naar de stewards moet gaan. Ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen."