Russell ziet komst Newey zitten, maar is blij met huidige engineers

Eerder deze maand werd bekend dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De topontwerper gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar het is nog niet duidelijk wat hij gaat doen. George Russell denkt dat Newey wel bij Mercedes past, maar dat ze daar al de beste engineers hebben.

Newey speelde in de afgelopen jaren een hoofdrol bij de successen van Red Bull Racing. De Britse ontwerper stond aan de wieg van alle titelwinnende Red Bull-bolides, en het is niet vreemd dat meerdere teams interesse tonen in zijn diensten. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ferrari en Aston Martin, en ook Williams toonde interesse. Opvallend genoeg lijkt het er niet op dat Mercedes aast op de handtekening van Newey.

Mercedes-coureur George Russell denkt dat Newey wel zou passen bij het team. De Britse coureur wordt door de internationale media gevraagd of er een plekje zou zijn voor Newey bij Mercedes: "Natuurlijk, je wil de beste engineers, de beste coureurs en de beste monteurs in je team hebben. Ik denk dat de groep engineers die we hier hebben zitten, heeft laten zien dat ze de meest succesvolle engineers zijn geweest in de afgelopen twaalf of dertien jaar in de Formule 1."