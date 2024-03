Russell kan verschil met Hamilton niet verklaren

Het team van Mercedes kende een wisselvallige kwalificatie in Melbourne. Lewis Hamilton viel op een pijnlijke wijze af in het tweede kwalificatiegedeelte en de zevende tijd van George Russell was niets meer dan een doekje voor het bloeden. Hij heeft geen idee waarom het verschil met Hamilton zo groot is.

Mercedes leek een gevaarlijke outsider voor een goed resultaat te zijn na de derde vrije training. Russell en Hamilton konden daar aardig de strijd aangaan met de Ferrari's en de Red Bulls. In de kwalificatie was het gat echter weer heel erg groot en kwam Hamilton zelfs niet verder dan de elfde tijd. De zevenvoudig wereldkampioen stond al lang en breed met de pers te babbelen toen George Russell zijn zevende tijd noteerde.

Het verschil tussen beide coureurs was aanzienlijk. Russell was weer veel sneller dan zijn ervaren teamgenoot, maar hij heeft geen idee waardoor het grote verschil wordt veroorzaakt. Bij Sky Sports spreekt Russell zich uit: "Ik focus me alleen op mijzelf en het team, ik probeer alles te maximaliseren. Ik kan niets zeggen over het gevoel van Lewis. Uiteindelijk zijn we niet waar we willen zijn. We hadden een sterke kwalificatie in Bahrein met de derde tijd. Als we daar geen problemen hadden gehad, hadden we gevochten voor het podium. In Jeddah werden we ook vijfde. De zevende plaats is niet ideaal, maar er is nog veel mogelijk."