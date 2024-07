Uitslag kwalificatie GP van Groot Brittannië: Topdag voor Mercedes met 1-2 voor Russell en Hamilton

George Russell heeft de pole position voor zijn thuisrace weten te pakken. In zijn Mercedes verschalkte hij teamgenoot Lewis Hamilton, die aanvankelijk de pole reed in de laatste seconden van Q3. Het is voor de Engelsen sowieso een dag om nooit meer te vergeten aangezien Lando Norris op P3 zal starten.

Afvallers Q1

Toen de kwalificatie begon was het circuit nat waardoor de intermediates onder de auto's gemonteerd waren bij iedereen. Halverwege de sessie was het echter droog genoeg om slicks te monteren, wat vrijwel iedereen direct deed.

Sergio Perez maakte echter een grote fout en spinde eraf in Copse waardoor hij in de grindbak bleef staan en zijn kwalificatie moest stoppen. De Mexicaan start P19 en achter zich op P20 ziet hij Gasly. P18 is voor Ocon, P17 voor Magnussen en P16 voor Bottas.

Afvallers Q2

Ook de tweede kwalificatiesessie zorgde voor een opvallende afvaller. Charles Leclerc finisht slechts op P11 waardoor hij niet mee doet om de pole position. Sargeant, Tsunoda, Zhou en Ricciardo voegen zich toe bij de vijf afvallers.