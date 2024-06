Russell vreest 2026-regels: "Dat is vrij krankzinnig"

Autosportfederatie FIA kwam afgelopen weekend met groot nieuws. Ze onthulden de nieuwe technische regels voor 2026, en dat zorgde voor gemengde reacties. George Russell stelt dat de auto's anders zullen gaan presteren, en dat dit voor onveilige situaties kan zorgen.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de regels voor 2026. De motorregels waren al eventjes bekend, maar over de technische kant van het regelboek was er nog niet zoveel bekend. Op donderdag werd echter bekend dat er veel gaat veranderen. De auto's worden lichter, actieve aerodynamica keert terug en de verwachtingen zijn hoog. Het lijkt er namelijk op dat de auto's iets langzamer gaan worden in de bochten, maar wel sneller op de rechte stukken.

Krankzinnig

Mercedes-coureur George Russell maakt zich een beetje zorgen. De Britse coureur zit ook in het bestuur van coureursvakbond GPDA en bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "De auto's zullen behoorlijk anders gaan presteren. Op de rechte stukken zullen ze buitengewoon hard gaan. Vermoedelijk zullen ze op de meeste circuits 360 kilometer per uur gaan halen, en dat is behoorlijk indrukwekkend. Maar waarschijnlijk zal dan ook de veiligheid moeten worden verbeterd, want een crash met 360 of 370 kilometer per uur is vrij krankzinnig."

Stratencircuits

Russell ziet de stratencircuits als een pijnpunt. De Brit stelt dat er daar best gevaarlijke situaties kunnen gaan ontstaan, en hij is duidelijk: "De auto zal zo weinig downforce hebben op de rechte stukken, dat het bijna zal voelen alsof je door de lucht vliegt. Stel je nou eens voor dat het tijdens een race op een stratencircuit gaat regenen, terwijl je rijdt op slicks en 350 kilometer per uur haalt. Dat kan dan best een linke plek zijn. Dat is iets waarover moet worden nagedacht. Maar de FIA is zich hiervan bewust en ze kijken naar alle mogelijke scenario's."