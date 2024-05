Russell put hoop uit McLaren-successen

Het team van Mercedes is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Ze kunnen nog niet meevechten met de topteams, en ze worden zelfs verslagen door klantenteam McLaren. George Russell haalt hoop uit de sterke opmars van McLaren.

Het team van McLaren begon vorig jaar op een zeer teleurstellende wijze aan het seizoen. Oscar Piastri en Lando Norris reden kansloos rond in het achterveld, totdat McLaren halverwege het jaar een groot updatepakket introduceerde. Sindsdien heeft de Britse renstal een aantal grote stappen gezet. Ook dit jaar zijn ze weer verder gegaan met hun opmars, en dat resulteerde afgelopen weekend in Miami in de zege van Lando Norris.

Elf maanden geleden

Mercedes-coureur George Russell kijkt met veel bewondering naar de prestaties van McLaren. Russell kwam in Miami als achtste over de streep, en hij laat aan Motorsport.com weten dat hij hoop haalt uit de prestaties van McLaren: "Ze stonden elf maanden geleden nog op p17 en p18 in de kwalificatie in Miami, nu winnen ze de race. Dat toont dus aan wat er mogelijk is als je de zaken goed op orde hebt. Maar voor nu hebben we dat niet en we moeten snel verandering gaan doorvoeren."

Acceptatie

In Miami reed Mercedes al rond met een aantal updates, maar dat was nog niet genoeg. In de toekomst komen er nog meer updates aan. Volgens Russell volgen deze nieuwe onderdelen al op de korte termijn: "Dat is niet iets wat ons direct in racewinnaars zal veranderen. We moeten accepteren dat we momenteel het vierde team op de grid zijn. De rondetijden liegen niet, en de stand in het wereldkampioenschap liegt ook niet. Dit is waar we staan. We vechten nu al week in week uit om de posities vijf tot en met acht."